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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.21 09:45

Низкий поклон героям войны! Сил и мужества - продолжателям дел поколения победителей

Поздравление генерального директор АО «Мурманский морской торговый порт» А.Е. Рыкованова с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Это событие стало ключевым в истории человечества ХХ века, а с учетом своего значения и влияния на ход общемировой истории оно остается таковым и в наши дни. Именно поэтому с особым чувством уважения и гордости мы вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, благодаря героизму и мужеству которых удалось победить чудовищную машину смерти, под колесами которой гибли миллионы людей.

Все годы Великой Отечественной войны мурманские портовики были на передовой линии этой битвы. Своим самоотверженным трудом они обеспечивали поставку остро необходимых для фронта и тыла грузов, в огне бомбардировок сражались против захватчиков и ежечасно приближали долгожданную Победу.

Низкий поклон героям той войны! Сил и мужества - продолжателям дел поколения победителей. Успехов в созидании мирной, счастливой жизни и в сохранении памяти о Великой Победе русского солдата и всего нашего народа в мае 1945 года!

 

 

Комментарии

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29.04.21 14:54
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Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
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