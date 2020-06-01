Низкий спрос формирует тенденцию к снижению цен на мороженую рыбу

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 25 по 31 мая текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировали ранее сформированную тенденцию к снижению.

На северо-западе подешевели пикша, атлантическая треска, скумбрия и сельдь - на 1,3%, 0,8%, 0,7% и 1,4%, до 158 рублей, 238 рублей, 136 рублей и 69 рублей за килограмм соответственно. Основными факторами снижения цен стали низкий экспортный и внутренний спрос в условиях сохранения карантинных ограничений, а также избыточный объём предложения.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную, по данным Росстата, с 19 по 25 мая увеличился на 0,1%.