НКО планируют направить общественных наблюдателей за выборами Президента РФ на участки во всех муниципалитетах Мурманской области

Общественные организации Мурманской области направят своих членов в качестве общественных наблюдателей на выборах Президента РФ, которые состоятся в марте. Для этого они заключают соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Мурманской области.

«Наша задача сегодня – обеспечить легитимность на предстоящих выборах. И один из главных инструментов – это работа общественных наблюдателей на предстоящем голосовании и этапе его подготовки», – сообщила председатель Общественной палаты Мурманской области Наталья Рашева.

Первые шесть соглашений были подписаны 5 февраля.

«Мы считаем, что это очень важно, что выборы должны быть прозрачными и чистыми и мы, как активные граждане Российской Федерации, участвуем в этом процессе», – рассказала руководитель местного отделения ОГО «Ассамблея народов России» Надежда Чупрова. Она отметила, что общественная организация планирует выставить наблюдателей в каждом муниципалитете региона.

Направить наблюдателей намерены также местное отделение «Юристов России», «Союз ветеранов 4 эскадры подводных лодок СФ», «Олимпийский совет Мурманской области», ТО СФ Профсоюза ВС России и региональное отделение движения «Культурный фронт России». Их руководители также подписали соглашения с Общественной палатой.

«Очень приятно видеть лица, которые нам знакомы по общественному процессу, и новые организации, которые присоединились к этому интересному и познавательному процессу. Мы с вами присутствуем при историческом процессе, и наша задача, как общественников, внести посильную лепту в то, чтобы выборы прошли максимально легитимно, честно, открыто и прозрачно», – сказала руководитель Штаба общественного наблюдения Юлия Величко.

Она напомнила, что движение общественного наблюдения сформировалось в России ещё в 2012 году. И стало один из самых масштабных и успешных проектов всего гражданского общества.

«Мурманская область включилась в общественное наблюдение с 2018 года. И на протяжении всех этих лет у нас постоянно растёт количество общественных наблюдателей и тех организаций, которые включены в эту работу», – отметила она.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, в дальнейшем с НКО будет налажено сотрудничество в создании условий для участия граждан в общественном наблюдении, проведение взаимных консультаций, информационное взаимодействие для разъяснения вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов.

На всероссийском уровне Общественная палата РФ уже подписала соглашение о совместном наблюдении за выборами Президента РФ с 60 крупнейшими отечественными НКО.