НМК «ФОРМАП» начинает приём заявок от предпринимателей на оказание финансовой помощи на поддержку занятости в условиях COVID-19

23 апреля НМК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства» начинает прием заявок на оказание финансовой помощи на поддержку занятости субъектов предпринимательской деятельности, отнесенных к перечню отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области. Перечень утвержден постановлением правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 217-ПП.

Финансовая поддержка индивидуальным предпринимателям без наемных работников – единовременно в размере не более 1 МРОТ; субъектам малого и среднего предпринимательства – единовременно в размере 1 МРОТ на сотрудника, но не более 5 МРОТ на СМСП.

Более подробную информацию о сроках, порядке и условиях предоставления поддержки, а также порядке подачи документов можно получить по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» (8152) 99-43-12 (добавочный номер 210), пишет Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.