«Ночь искусств-2022» проводим в Мурманском областном художественном музее

В этом году мероприятия акции будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции».

Торжественное открытие состоится 4 ноября в 17.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея. На этой площадке состоится масштабная ярмарка, участие в которой примут лучшие мастера народного творчества и декоративно-прикладного искусства со всей страны. Выставка-продажа организована в рамках Форума народных мастеров Мурманской области.

В программе: большое количество бесплатных мастер-классов от мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства, выступления народных коллективов, творческие мастерские, викторины, экскурсии, фотозона.

В отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» вас ждут экскурсии по выставке живописи и графики Александра Самохвалова из собрания Государственного Русского музея, кинопоказ фильма «Достоевский и свитер» в присутствии режиссеров с мастер-классом «Съемочная площадка» от клуба «Кинодел.Янг», а также многое другое.

Мероприятия акции «Ночь искусств-2022» завершаться в музее в 23.00.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263401%2Falbum-139605315_00%2Frev