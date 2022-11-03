«Ночь искусств», Форум народных мастеров, викторины и познавательные часы: Мурманская область готовится отметить День народного единства

В преддверии Дня народного единства, который наша страна отмечает 4 ноября, учреждения культуры региона подготовили обширную программу мероприятий, которые пройдут как в Мурманске, так и в муниципалитетах. О ключевых культурных и просветительских событиях региона рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«В этом году День народного единства имеет особое значение, ведь его ключевая идея в единении разных народов, их самобытных культур и традиций нашей великой страны. Именно с сохранения традиций и духовно-нравственных ценностей начинается патриотическое воспитание подрастающего поколения», – отметила глава регионального Минкульта.

Традиционно в День народного единства в музеях страны проходит акция «Ночь искусств». В нашем регионе акция пройдёт 4 ноября не только в городе Мурманске, но и в Апатитах, Мончегорске, ЗАТО Александровск и других муниципалитетах, а крупнейшими площадками станут региональные музеи.

Областной краеведческий музей ждёт посетителей с 18.00 и до 2.00. Гости смогут принимать участие в квестах, играх и мастер-классах, увидят выступления музыкантов и артистов мурманских театров. А в ночное время у посетителей будет возможность принять участие в автобусных обзорных экскурсиях: традиционной экскурсии по Мурманску и впервые – по маршруту Мурманск – Кола. В областном художественном музее с 17.00 и до 23.00 в главном здании и Культурно-выставочном центре Русского музея северян ждут экскурсии и мастер-классы, кинопоказы и творческие мастерские. Также в этот день будет проходить масштабная ярмарка с изделиями мастеров декоративно-прикладного творчества – она будет работать в рамках первого Форума народных мастеров. Яркое событие соберет умельцев со всей страны для обсуждения вопросов сохранения и развития художественных ремесел и промыслов.

В День народного единства на площади Пять Углов также выступят творческие коллективы Дворца культуры и народного творчества имени Кирова и самодеятельные артисты муниципальных учреждений культуры. Гости смогут поучаствовать в танцевальных и музыкальных мастер-классах, увидеть представления уличного театра и традиционные игры разных народов России, принять участие в спортивных эстафетах и интеллектуальных викторинах и познакомиться с культурным наследием разных этносов через песни, танцы и фольклорные номера, отражающие самобытность разных народов страны.

В программу тематических мероприятий ко Дню народного единства также включены мастер-классы и познавательные часы от областной детско-юношеской библиотеки, квизы и интеллектуальные игры от областной научной библиотеки и насыщенная муниципальная афиша мероприятий.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в общей сложности в праздничные дни в библиотеках, музеях, домах и Дворцах культуры Кольского Заполярья предусмотрено более 100 разноформатных тематических активностей. Уточнить информацию о программе мероприятий можно на ресурсах регионального Минкульта, а также областных и муниципальных учреждений культуры.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/