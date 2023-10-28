«Ночь искусств» придёт в Мурманск раньше полярной ночи

Ежегодная акция «Ночь искусств» вновь состоится на площадках музеев Мурманской области.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в этом году акция пройдёт под лозунгом «Россия объединяет» и будет приурочена ко Дню народного единства.

4 ноября приглашают всех северян желающих прикоснуться к искусству! Вас ждут: художественные мастер-классы, подвижные игры, демонстрации фильмов, фотозоны, тематические игры, экскурсии и многое другое.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267688%2Falbum-139605315_00%2Frev