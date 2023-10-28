Мурманская область. Арктика (16+)28.10.23 08:40
«Ночь искусств» придёт в Мурманск раньше полярной ночи
Ежегодная акция «Ночь искусств» вновь состоится на площадках музеев Мурманской области.
Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в этом году акция пройдёт под лозунгом «Россия объединяет» и будет приурочена ко Дню народного единства.
4 ноября приглашают всех северян желающих прикоснуться к искусству! Вас ждут: художественные мастер-классы, подвижные игры, демонстрации фильмов, фотозоны, тематические игры, экскурсии и многое другое.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267688%2Falbum-139605315_00%2Frev
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
-Скоро в эфире13:05«Здоровый Север». Тематическая программа (12+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Инфляционное давление значительно усилилось: Центробанк поднял ключевую ставку сразу с 13 до 15% годовых-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 39 копеек, доллар теряет 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Филиал АО «МЭС» «Ковдорская электросеть» внедряет автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)-PRO ЖКХ (18+)Госжилстройнадзор помог решить проблему мурманского ТСЖ-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить земельные участки