«Ночь кино» наступит в столице Заполярья

27 августа Мурманск присоединится к традиционной Всероссийской акции «Ночь кино». Перед Дворцом культуры им С.М. Кирова будет возведён уличный кинотеатр, где жители и гости города смогут бесплатно увидеть шедевры современного отечественного кинематографа.

В 17.30 старт киноночи даст лента «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Как сообщает vk.com/murmanculture, это заключительная часть любимой многими трилогии о волшебных приключениях Ивана. В последней части все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу. Но в самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве.

А сразу после этого северян приглашают провести время на романтическом киносеансе: в 19.00 начнётся «Пара из будущего» - фантастическая комедия, которая точно подогреет чувства влюбленных и заставит вновь убедиться в том, что любовь на всю жизнь существует.

Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262610%2Falbum-139605315_00%2Frev