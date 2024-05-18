«Ночь музеев 2024» стартовала в учреждениях культуры Мурманска

Мурманский областной художественный музей приготовил насыщенную программу на трёх площадках. В этот вечер жителей и гостей столицы Кольского Заполярья ждут: презентации музейных волонтёрских программ, творческие встречи и мастер-классы, экскурсии по выставкам, концерты коллективов региона, викторины, настольные игры и многое другое.

С приветственным словом на торжественном открытии выступила заместитель министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской облдумы, тоже принял участие в традиционной акции «Ночь музеев» в Мурманском областном краеведческом музее.

— Принимаю участие в акции каждый год и хочу отметить, что сотрудники наших учреждений культуры всегда очень творчески подходят к организации этого мероприятия, которое пользуется большой популярностью у северян. Сегодня подготовлен широкий спектр форматов – это и выступления клубов исторической реконструкции, творческих коллективов, и квесты, викторины, музейные занятия, и экскурсии. Учтены самые разные интересы и предпочтения посетителей, которые зачастую приходят всей семьей.

Закрытие акции в музее после полуночи. Самым стойким посетителям будут вручены призы и сувениры. Напомним, Мурманский областной краеведческий музей работает до часу ночи.

В этот вечер посетителей приглашают на показательные выступления по средневековому бою от клубов исторической реконструкции Мурманской области, разные интерактивные площадки, мастер-классы, викторины, музейные квесты и выступления коллективов региона.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/449/3shvvu34ob8zg0zwxpunbzdp2msjsie2.jpg