«Ночь музеев-2026»: в Мурманской области подготовили насыщенную программу для северян

16 мая в Мурманской области состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Тема этого года — «Родное». Мероприятие приурочено к Году единства народов России, объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Областные музеи подготовили разнообразную программу для северян всех возрастов.

Мурманский областной художественный музей (ул. Коминтерна, 13) с 17.00 до 1.00 ждёт гостей на уличной интерактивной площадке с мыльными пузырями, народными играми и хороводами. В музее пройдут концерты, выступление группы «Атма» с песочной анимацией, выставка-ярмарка, мастер-классы, будет организована детская зона, также директор музея Ольга Александровна Евтюкова проведет экскурсию. Вход на все мероприятия свободный.

Культурно-выставочный центр Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3, 2-й этаж) с 17.00 до 0.00 проведет мастер-классы, встречу с художником Натальей Цехомской, программу о диалекте поморов, спектакль-импровизацию и арт-терапию.

Мурманский областной краеведческий музей (просп. Ленина, 90) с 18.00 до 0.00 организует выступление студии этнических барабанов «DrumTamTam», экспресс-экскурсии, мастер-классы (аквагрим, раскрашивание пряников, «Автопарфюм» и др.), шахматный турнир и музыкальную программу.

Акция также состоится в муниципальных музеях Кольского Заполярья. О мероприятиях «Ночи музеев» можно узнать на официальных сайтах учреждений, страницах в социальных сетях и региональном портале «Наш Север» в разделе «Афиша». Также информация доступна на портале «Культура.рф».

