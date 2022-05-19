«Ночь музеев» будет яркой и познавательной

Традиционная акция, приуроченная к Международному дню музеев, в этом году пройдёт по всей России 21 мая. Её девиз – «Больше чем музей», а основная тема – Год культурного наследия народов России. К «Ночи музеев» присоединятся музеи Мурманской области: запланирована обширная программа мастер-классов, экскурсий, перфомансов и музыкальных выступлений.

С 17.00 и до полуночи будут работать тематические площадки во всех трёх зданиях Мурманского областного художественного музея. В главном здании (ул. Коминтерна, 13), акция начнётся с выступления камерного хора «Amadeus». Посетителей ждут различные мастер-классы, ярмарки, показ лучших коллекций фестиваля молодых художников и дизайнеров одежды «НаМОДнение» и другие активности. Одним из самых ярких событий «Ночи музеев» станет открытие выставки участников проекта «Сезоны Современного искусства» и «Каскад» и перформанс от молодых художников. «Dead Rave» завершит акцию диджей-сетом.

В Культурно-выставочном центре Русского музея в здании филармонии (ул. Софьи Перовской, 3, II этаж) акцию откроет вокальный академический ансамбль «Эвридика». Эксперименты с материалами, перформативная беседа, экскурсии и мастер-классы по временным выставкам, историческая игра, премьера короткометражного фильма и специально подготовленный киберакустический сет знакомой многим поп-панк группы «Почтовая служба Бангкока» – всё это ждёт посетителей Культурно-выставочного центра.

Отдел народного искусства и ремёсел (ул. Книповича, 23а) приглашает в «Ночь музеев» принять участие в работе творческих мастерских, узнать о популярных народных играх и пообщаться с художниками. Завершит акцию в отделе народного искусства и ремесел выступление солистов ансамбля Духовно-просветительского центра «Благовест» из Североморска. Кроме того, в течение всей «Ночи музеев» на всех трех площадках Мурманского областного художественного музея гостей ждут розыгрыши призов, экскурсии и викторины. С подробной программой мероприятий можно познакомиться на сайте музея.

В Мурманском областной краеведческом музее акция стартует в 18.00 и продлится до 2.00. Специалисты музея подготовили максимально разнообразную программу мероприятий. Показательные выступления клуба реконструкторов, игра в лазертаг, музейные и автобусные экскурсии и тематические мастер-классы ждут северян всех возрастов. Посетители также смогут проверить свои знания на краеведческих диктантах, познакомиться с чувашской культурой и послушать выступления мурманских музыкальных групп. Подробную программу мероприятий Краеведческого музея можно найти на сайте учреждения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, особый подарок ждёт гостей акции в Территориальном отделе истории, культуры и быта Кольских саамов в Ловозере. Специалисты отдела подготовили премьеру музейно-театральной экскурсии «Саамская летопись». Экскурсионный рассказ будет дополнен костюмированным представлением, которое поможет нашим гостям погрузиться в удивительный мир верований, мифов, сказаний и легенд саамского народа. Проект музейно-театральной экскурсии «Саамская летопись» стал возможным благодаря грантовой поддержке Проектного офиса развития Арктики.