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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.24 15:00

«Ночь музеев» Военно-морского музея Северного флота посетили более 5 тысяч человек

В Международный день музеев, в городе-герое Мурманске Военно-морской музей Северного флота, а также его филиалы – Музей ВВС в посёлке Сафоново и Краснознамённая подводная лодка «К-21» в ЗАТО город Североморск, в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» изменили обычный график работы и были открыты для посещения бесплатно до 24 часов.

Старт всероссийской акции в Военно-морском музее Северного флота дал заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин. Он отметил, что для многих подобные мероприятия - это возможность почерпнуть что-то новое, прикоснуться к истории флота и региона.

«Изучая историю нашей страны, прикасаясь к ней через музейные экспонаты и выставки, мы развиваем в себе чувство патриотизма», - сказал контр-адмирал Игорь Курочкин. Он также поблагодарил музейных работников, и всех неравнодушных людей, которые откликнулись на приглашение принять участие во всероссийской акции, за то, что своим кропотливым трудом они восстанавливают историю буквально по крупицам и хранят её для всех нас и для будущих поколений.

В ходе проведения акции в Военно-морском музее Северного флота состоялось открытие выставки «Флагман России», посвящённой тяжёлому авианесущему крейсеру «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Её открыл начальник территориального центра управления Северного флота контр-адмирал Сергей Артамонов, в прошлом командовавший авианесущим крейсером. По мнению организаторов, выставка призвана подчеркнуть значимость корабля, как символа мощи и величия ВМФ России, а также способствовать патриотическому воспитанию молодёжи и повышению интереса к истории страны.

Гостей акции порадовали выступления артистов Ансамбля песни и пляски и оркестра Северного флота, народного самодеятельного коллектива ансамбля солистов «Виола», национальных культурных объединений и концерт автора проекта «Уличное пианино» Михаила Смедсена, который задержал внимание благодарных слушателей практически до полуночи.

Представители службы радиационно-химической и биологической защиты Северного флота показали гостям акции физико-химические опыты, которые вызвали особенный интерес у школьников.

Клубы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» и реконструкторы средневековья рассказали о предметах обмундирования, оружии и военном быте. Работали локации «Ристалище» (фехтование на мягком оружии), «Тир» (лучный тир) и «Средневековая игротека» (настольные игры).

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Перед музеем на улице внимание посетителей привлекала выставка ретро автомобилей. Здесь же можно было угоститься солдатской кашей из полевой кухни.

Также гостей музея ждали различные мастер-классы, спортивные соревнования, квесты, викторины, интерактивные занятия и экскурсии.

Как отметила руководитель Военно-морского музея Северного флота Наталья Понамарёва, «такого ещё никогда не было, но только по билетам, без учёта участников акция «Ночь музеев» собрала три тысячи человек, которые зарядили нас позитивом, благодарностью и хорошими эмоциями».

Всего в акции приняли участие: 15 коллективов с вокальными и музыкальными номерами, 5 клубов военно-исторической реконструкции, 12 писателей и поэтов из Мурманского отделения союза писателей России.

Проведено 9 мастер-классов и более 40 экскурсий.

Филиалы музея посетили более двух тысяч человек.

Всего «Ночь музеев» Военно-морского музея Северного флота посетили более 5 тысяч человек (с филиалами), сообщила пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12513526@egNews

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