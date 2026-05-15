«Ночь музеев»: жители Мурманской области вновь погружаются в мир истории и искусства

16 мая в Мурманской области состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Музеи откроют свои двери в позднее время, чтобы гости отправились в культурно-образовательное путешествие.

Тема этого года — «Родное». Мероприятие приурочено к Году единства народов России.

Для северян подготовлена насыщенная программа:

Мурманский областной художественный музей и КВЦ Русского музея - интерактивная площадка под открытым небом, мастер-классы, выступление этнической группы «Атма», спектакль-импровизация «Ты мой друг, и я твой друг!» от мурманского плейбэк-театра (6+), перформанс Ольги Морозовой и Александры Гамбург;

Мурманский областной краеведческий музей - экскурсия в зоолого-ботаническом хранилище «Тайная комната», выступление студии этнических барабанов «DrumTamTam», аквагрим, мастер-класс «Автопарфюм» от Ксении Шиловой, шахматный турнир.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в этом году в рамках акции «Ночь музеев» будет работать интерактивная площадка под открытым небом. Посетители площадки «МАЙ-ПАРК» смогут запустить в небо огромные мыльные пузыри, скрутить фигурки из воздушных шаров, порисовать на асфальте и конечно потанцевать всей семьёй.

Программа интерактивной площадки «МАЙ-ПАРК»:

16.00-20.00 - «Энергия весны». Диджей-сет от Юлии Клевер (0+);

16.20-16.50 - «Хороводная вечерка». Народные игры, танцы, хороводы. Ведущий. официальный представитель Всероссийского хороводного движения «Хороводы России» Елена Титаренко (6+);

17.00-18.00 - «Каляки-маляки». Конкурс рисунков на асфальте (6+);

17.00-19.40 - «Воздушные скульптуры». Твистинг (6+);

18.00-19.00 - «Город капитошек». Мастерская мыльных пузырей (0+);

19.45-20.00 - танцевальный перформанс воспитанников спортивной школы №14. Преподаватели Вячеслав Бурцев, Дарья Катрушева (0+);

20.00-20.40 - «ВасяНастя». Выступление музыкальной группы (0+);

20.40-21.20 - «Misery girls», «Армагеддон». Выступление музыкальных групп (0+);

21.20-22.00 - «Роджер». Выступление музыкальной группы.

Все мероприятия бесплатные.

16 мая c 17.00 до 17.40 в Культурно-выставочном центре Русского музея (2-й этаж) начнётся с выступления ансамбля «Снежица». Это живой коллектив с богатой историей. Обладатель Гран-при, лауреат и дипломант фестивалей и конкурсов разного уровня. Ансамбль ведёт активную концертную деятельность, выступает на главных мероприятиях Центра культуры, участвует в выездных программах и фольклорных праздниках на площадках Кольского района и всей Мурманской области.

В программе: народные и авторские песни в исполнении ансамбля и солистов; возможность спеть вместе — известные произведения, которые знает и любит каждый; танцевальная игра «Северная кадриль». Артисты покажут движения и с радостью вовлекут в танец всех желающих.

Вход свободный (0+).

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт по всему региону. Подробная афиша — на официальных сайтах и в социальных сетях музеев, а также на портале «Наш Север»: clck.su/opgPF