«Ночь в «Научке» - не пропустите!

23 апреля с 18 часов в Мурманской областной научной библиотеке состоится активно-позитивная, познавательно-развлекательная, креативно-созидательная «Ночь в «Научке». Посетителей библиотеки ждут игры, кинопоказы, концерты, мастер-классы для детей и взрослых и еще много интересных активностей.

Как сообщают организаторы мероприятия, одним из подарков для посетителей будет импровизационное шоу «Выкрутасы» от Арктического театра. Другой подарок – встреча с российским писателем, работающим в разных жанрах – Анной Шерри. Большинство книг автора – классические любовные романы с элементами криминального триллера и фэнтези.

Суперхит любой «Ночи» в библиотеке – экскурсии в книгохранение. В этом году каждый участник экскурсии станет книгоходцем, пройдет путь в несколько этажей, ознакомится с изданиями разных временных периодов и узнает их историю. В холле развернется ярмарка мастеров, где можно будет приобрести hand made изделия, книги, послушать винил и выпить ароматный кофе.

Любителей потанцевать ждут на своих выступлениях и мастер-классах мурманские танцевальные студии «Пустошь», «Шатлен», «Siamsa». Посетители увидят страстное фламенко от «Nuevo Dia» и мастер-класс по современным танцам от Вячеслава Бурцева. Гости зала отраслевой литературы (2-й этаж) окажутся в атмосфере прошлого века. Увидят и узнают «Что читала самая читающая страна в мире», примут участие в зажигательных конкурсах «Пионерская зорька», сыграют в аутентичные игры эпохи, сделают селфи в атмосферной фотозоне «Чтоб я так жил».

Киноманы смогут увидеть фильмы Арктического международного кинофестиваля «Золотой Ворон». Это неигровые документальные короткометражки, мелодрамы и семейные фильмы. Показы пройдут в конференц-зале библиотеки и в Центре современного искусства. По многочисленным просьбам участников «Ночи» прошлых лет состоится караоке-вечеринка «Щас спою!».

Только в эту ночь штатный шаман «Научки» станет доступен абсолютно всем посетителям. Медитация, предсказания, музыкальная релаксация поможет каждому оставаться в отличном расположении духа. Правда, разыскать шамана будет нелегко… Юные посетители также найдут много интересного. Ребят ждут на мастер-классах по аквагриму, созданию сказочной иллюстрации, изготовлению значков из глины. Игровая программа «Детское бешенство», «Эмбиент-вечеринка» 12+ и турнир по игре «Just Dance» дадут возможность отдохнуть и детям, и родителям. Участники постарше смогут почувствовать себя настоящими художниками, расписав виниловую грампластинку в технике уникальной петербургской росписи.

Очищающая вибрация поющих чаш, гипнотические обертона диджериду, вводящий в транс барабанный ритм, звуки флейт всех стран и континентов, нежные переливы гуслей – все это почувствуют на себе участники концертной площадки «АТМА». Любителей акустической гитары и задушевной песни приглашает музыкальная встреча выпускников клуба «Гравицапа».

Поклонников народного творчества ждут поморские хороводы вместе с фольклорной мастерской «Лад» из Междуречья и зрелищная программа «Казачий круг» от Кольского хуторского казачьего общества. Мастер-класс «Поморская козуля» проведет настоящая хранительница этого старинного ремесла на Кольском полуострове Марина Колечкова. Букву русского алфавита из ткани своими руками можно изготовить под руководством мастеров Центра ремёсел.

Шоу-программа от школы Mundo Capoeira познакомит с таинственным афробразильским искусством капоэйры. Средневековая игротека: «Алькерк», «Дальдоза», «Затрикион», «Манкала», «Тавлеи» ждет любителей настольных игр. Поклонники «Warhammer» не останутся без игры по мотивам любимой Вселенной. Для самых стойких участников «Ночи в «Научке» пройдёт пижамная вечеринка в стиле «Гарри Поттер», турнир «Mortal Kombat» и экспериментальная концертная программа «Поэзия 4D».

Центр современного искусства будет работать для крутых полуночников. Гостей ждет концерт акустических и электронных музыкантов Мурманска и виниловая дискотека. В планетарии «Просто космос» нон-стоп пройдут показы полнокупольных фильмов «Свет», «Теряя звезды», «Цикл», «Американские горки».

В эту «Ночь» библиотеку посетит и музей занимательных наук «Фокус». Эксперименты для детей и взрослых, тематические мастерские, нон-стоп тихий квест «Сквозь время», бумажная дискотека «Назад в будущее» и многое другое для посетителей всех возрастов. Творческие силы участников поддержит ароматный кофе и вкусности от кафе «Ботаник».

Фото: http://www.mgounb.ru/afisha/3308-noch-v-nauchke-skvoz-vremya/