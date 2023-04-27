«Ночь в «Научке» - яркий праздник весны

29 апреля с 18.00 и до глубокой ночи в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт самый яркий праздник весны «Ночь в «Научке».

Как пишет vk.com/bibliomur, в этом году посетителей ждут интересные мастер-классы для детей и взрослых, компьютерные и настольные игры, Just Dance, караоке, кинопоказы, концерты и ещё много увлекательных активностей.

Библиотека соберёт на своих площадках писателей и поэтов, музыкантов и танцоров, мастеров рукоделия, любителей чтения, настольных игр, театра и кино. Каждый сможет найти мероприятие по душе.

Например, в 21 час в зале «Развитие» состоится встреча с российской писательницей Аной Шерри.

Каждая книга Аны получается уникальной и непохожей на предыдущую. Писательница ловко экспериментирует с жанрами, меняет направления сюжетов, придумывает харизматичных персонажей, которые надолго запоминаются читателям. Романы Аны Шерри стали настоящими хитами интернета, сотни отзывов и публикаций в социальных сетях.

На встрече автор расскажет о новом романе «Бисцион», а участники встречи смогут задать ей вопросы о творчестве и получить автограф Аны Шерри.

Фото: https://vk.com/bibliomur?z=photo-68312252_457241436%2Falbum-68312252_00%2Frev