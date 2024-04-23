«Ночь в «Научке», или «Дело №21А»

Сотрудники Мурманской областной научной библиотеки приглашают мурманчан на захватывающую «Ночь в «Научке» - «Дело №21А», которая состоится 28 апреля с 18.00 и до глубокой ночи.

В эту ночь посетителей ждут самые разнообразные мероприятия: детективный квест «Дело в библиотеке – 2», ярмарка мастеров, фотозона «Преступный элемент», мастер-класс «Детектив Пикачу: акварельные расследования», лекция «Шерлок Холмс в поп-культуре», «Школа настоящих детективов-краеведов», выступления музыкальных и танцевальных коллективов Мурманска и другие интересные активности для всех возрастов.

Посетители мероприятий получат удовольствие от чтения произведений детективного жанра, узнают интересные факты о жизни писателей и смогут погрузиться в атмосферу загадочных историй.

Одним из ключевых мероприятий акции станет встреча «Вскрытие покажет» с судебно-медицинским экспертом, сотрудником РНИМУ им. Н. И. Пирогова, научным редактором книг по судебной медицине и криминалистике – Алексеем Решетуном (г. Москва).

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457275109%2Falbum-44573273_00%2Frev