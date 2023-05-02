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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.23 09:00

Ночными ракетными ударами высокоточного оружия ВС РФ нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск

Министерство обороны Российской Федерации 1 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Р, «сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка и Крахмальное Харьковской области.

В районах населённых пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Кроме того, в районе населённого пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Ольговка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, гаубица Д-20, а также две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение противника в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка, Часов Яр, Николаевка и Ступочки Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено шесть самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.

За сутки на данном направлении уничтожены до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

Также в районе населённого пункта Новоукраинка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Привольное Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области.

В районе населённого пункта Сладкое Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109-ти районах.

В районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Горобьевка Харьковской области, Кременная, Краснореченское Луганской Народной Республики, Водяное Донецкой Народной Республики, а также Песчановка Херсонской области».

 

Фото: https://vk.com/mil

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