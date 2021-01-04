Ночью и утром на западе Мурманской области температура воздуха опустится до -26°

Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня, 4 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21°, ночью и утром на западе области до -26°. Гололедица.