Ночью на Россию была совершена атака беспилотников ВСУ

Из-за этого на юге Мурманской области было введено ограничение мобильного интернета.

Такие действия повлияли и на авиасообщение в регионе. Необходимую информацию о вылетах и прилётах можно узнать по телефонам справочных служб аэропортов «Мурманск» и «Хибины».

Напомним, если вы увидели беспилотный аппарат самолётного типа, необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112. Расскажите диспетчеру, где и во сколько видели опасный объект.