Ночью на севере Мурманской области ожидается порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 декабря погоду Мурманской области будет определять западная периферия циклонической депрессии: ожидается временами снег, ночью на севере области порывистый ветер, температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20°.

18 декабря, с распространением с севера Скандинавии на Кольский полуостров антициклона, ожидается, в основном, малооблачная морозная погода.

19 декабря погоду нашего региона будет определять очередной циклон, смещающийся по Баренцеву морю: ожидается снег, порывистый ветер, постепенное повышение температуры воздуха днём до -3-8°.

Сегодня, 17 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, днем туман, изморозь. Ветер северо-западный умеренный, утром местами сильный. Температура воздуха -5 -10°, при прояснениях -15 -20° в течение суток. Гололедица.