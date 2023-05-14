Ночью пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар на улице Буркова областного центра

14 мая в 2 часа 7 минут в #МЧСМурманск поступило сообщение о возгорании в здании по адресу: г. Мурманск, ул. Буркова, 4.

В результате происшествия выгорело помещение цокольного этажа на общей площади 100 кв. метров. В этом здании расположены отделы военного комиссариата и надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС, а также управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Мурманской области.

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, пожар ликвидирован в 3 часа 14 минут. На месте происшествия работали 2 пожарно-спасательных подразделения (18 чел. личного состава, 5 ед. техники).

Причина пожара устанавливается.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/operativnaya-informaciya/5015880#group=group-1&photo=0