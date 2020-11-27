Мурманская область. Арктика (16+)27.11.20 08:00
Ночью в Мурманской области при прояснениях похолодает до -15-20°
Как сообщает Мурманское УГМС, 27 и 28 ноября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: осадки постепенно прекратятся, ожидается преобладающая температура воздуха -3-8°, при прояснениях -9-14°.
Сегодня, 27 ноября, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7º, местами -9-14º. Гололедица.
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