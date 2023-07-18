Ночью ВС РФ нанесён групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам ВСУ в районе Одессы

Министерство обороны Российской Федерации 18 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса.

Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объёмом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах.

Фото: https://vk.com/mil