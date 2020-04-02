Ночью зима, а днём весна – погода в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с севера Норвежского моря на Белое море. По Мурманской области ожидается снег. 3 апреля ожидается смещение очередного активного циклона с юга Скандинавии на Кольский полуостров: пройдёт снег, наиболее интенсивный днём 3 апреля.

Завтра, 3 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -2 -7°. Гололедица.