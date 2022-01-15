Ноги кормят, а не голова: курьер в регионах СЗФО зарабатывает почти в 2 раза больше учителя

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии для курьеров, открытые в России в начале января 2022 года – количество предложений о работе для этих специалистов уже превысило 8 тысяч вакансий. Всего же за прошлый год работодателям в целом по стране потребовалось более 103 тысячи курьеров, это на 171% больше, чем за весь 2020 год.

У работодателей из СЗФО потребность в курьерах держится на таком же высоком уровне, как в конце 2021 года, когда компании активно принимали персонал в преддверии новогодних праздников. На данный момент в компании на Северо-Западе страны нужны более 1200 курьеров.

Средняя заработная плата, которую предлагают курьерам в России, в начале января составляет 65 тысяч рублей – это примерно на 18 тысяч рублей, или 38%, больше, чем год назад. В 12% вакансий по стране предлагается доход от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. Но важно учитывать, что в большинстве случаев финальная зарплата зависит от количества отработанных часов.

В регионах СЗФО сегодня средняя предлагаемая зарплата курьера составляет порядка 76 тысяч рублей. Для сравнения, а средняя предлагаемая зарплата учителя в СЗФО составляет сейчас около 40 тысяч рублей. Стандартные требования к курьерам – это хорошее знание местности, а также пунктуальность и ответственность, иногда - наличие или готовность оформить медицинскую книжку.

В России наибольшим спросом у работодателей пользуются курьеры-водители, в частности специалисты с личным автомобилем – им, как правило, предлагаю около 70 тысяч рублей. На пеших курьеров приходится лишь 10% вакансий, а средняя предлагаемая зарплата – 55 тысяч.

Фото: https://foxtime.ru/list/company/926980-lis-kurer/