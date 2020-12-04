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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.20 11:00

«Ноль негативного воздействия» - в Мурманской области в седьмой раз проводится экологическая акция

Цель её - демонстрация экологически ответственного отношения предприятий и организаций к вопросам снижения негативного воздействия на окружающую среду и бережного отношения к природным ресурсам.

Промышленные предприятия и организации, участвующие в акции, могут приостановить свою деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду (при условии, что приостановка допустима технологическим циклом). Например, одно из крупнейших предприятий Мурманской области - ПАО «Кольская ГМК», участвуя в акции в 2018-ом и в 2019 году, приостанавливала производственные процессы на своей площадке в Мончегорске.

Традиционно акция, проходящая с 25 ноября по 2 декабря, завершается проведением познавательно-развлекательной викторины «Industrial Quiz». Правда, в этом году в виду ограничений, накладываемых эпидимологической обстановкой и рядом других факторов, дата завершения сместилась на 5 декабря, и само мероприятие пройдёт в режиме онлайн.

С другой стороны, оказалось, что вынужденная цифровизация имеет и свои плюсы. Так, организаторами мероприятия – АНО «Беллона» и «Quiz Арктика», к открытию онлайн-трансляции для участников запланировано выступление активистки, более 10 лет борющейся за права людей, пострадавших в трагедии в индийском городе Бхопал -   Рахны Дхингра. За свою работу она в 2011 году была признана женщиной года, по версии журнала «India Today».

Напомним, что первоначальная дата завершения акции – 2 декабря, выбрана не случайно. Именно в этот день в 1984 году на заводе по производству пестицидов в городе Бхопал, произошла крупнейшая по числу жертв техногенная катастрофа, которая и по сей день служит примером того, к чему приводит халатность в управлением опасным промышленным производством.

«Одна из основных ролей общественных организаций - это информирование общественности. Как раз на это направлена акция «Ноль негативного воздействия» и познавательно-развлекательные мероприятия. Не надо нас за это строго судить, а лучше посмотрите вокруг - все, начиная с Президента России, говорят об экологических проблемах, о необходимости уделять этому повышенное внимание. Никому не нужны экологические катастрофы. Вот этим мы и занимаемся» - рассказал директора АНО «Беллона» Андрей Золотков

Как отмечает региональный представитель ООО «Энел Рус Винд Кола» Вадим Уланов: ««Зелёные технологии» стали одним из ведущих трендов мировой экологической повестки. Индустриальный квиз вносит свою важную лепту в распространение знаний о возобновляемой энергетике, декарбонизации и бережному отношению к природе. Мы рады поддержать это мероприятие».

Партнерами мероприятия выступают Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, ПАО «Энел Россия», Информационный центр по атомной энергии и АНО «Чистая Арктика» и Генеральное консульство Королевства Норвегия в г. Мурманске. А непосредственно в «Industrial Quiz» в этом году примут участие команды АО «Кольская ГМК», Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, ПАО «Мурманская ТЭЦ», филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» и другие.

Отметим, что запись трансляции мероприятия можно будет посмотреть во всех социальных сетях «Беллона».

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