Свежие уловы лососевой путины-2021 доставят по Северному морскому путиНа Северном флоте состоятся мероприятия военно-технического форума «Армия-2021»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.08.21 14:30

«Норникель» и Кольская ГМК продолжают помогать медикам в борьбе с пандемией CoViD-19

Мончегорская и Печенгская ЦРБ, работающие на территориях присутствия компании, получили дополнительную финансовую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Медицинским учреждениям перечислено более 43 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба КГМК, помощь «Норникеля» и Кольской ГМК в борьбе с пандемией носит системный характер. Только в 2020 году на поддержку здравоохранения Печенгского района и Мончегорска было направлено более 350 млн рублей. В частности, в городе металлургов созданы и оснащены стационар для больных с коронавирусом и лаборатория для тестирования на CoViD-19, кислородная станция, приобретались лекарства, средства защиты и дезинфекции, медицинская аппаратура, необходимая для диагностики и лечения, оказания экстренной помощи и реанимации.

Однако коронавирус по-прежнему опасен и противостояние CoViD-19 продолжается. В рамках эпидемиологических мероприятий в 2021 году компания направила 82,3 млн рублей на приобретение рециркуляторов, ремонт и закупку медицинского оборудования, организацию питания медиков, приобретение лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты.

В том числе, Печенгская ЦРБ на днях получила благотворительные средства – более 11 млн рублей – на приобретение средств индивидуальной защиты, бесконтактных инфракрасных термометров, пульсоксиметров, дезинфицирующих и антисептических средств, оборудования. Мончегорской ЦРБ для проведения мероприятий по предупреждению и предотвращению распространения, а также лечению коронавирусной инфекции, в том числе на закупку жизненно необходимых препаратов для лечения больных в ковидном отделении, перечислено более 32 млн рублей. Это, в частности, поможет реализовать планы по повышению мощности лаборатории, в которой ежедневно проводят несколько сотен анализов на CoViD-19.

- Мы понимаем, что объём работы в лаборатории увеличился. Сделать тест, и оперативно получить ответ здесь могут не только сотрудники Кольской ГМК, но и все жители Мончегорска. Мы видим, что и лаборатория, и лаборанты перегружены, поэтому было принято решение оказать благотворительную помощь Мончегорской ЦРБ, - отметил заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов. - Планируется приобрести самое современное лабораторное оборудование для того, чтобы увеличить количество тестов, ускорить их выдачу, а также упростить работу сотрудников лаборатории.

Не снижают объём противоэпидемиологических мер и на промплощадках Кольской ГМК: по-прежнему сохраняется строгий масочный режим, правила по санобработке, термометрия сотрудников и контроль их самочувствия. Компания делает все от нее зависящее, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Созданы комфортные условия для вакцинации сотрудников. Сделать прививку можно в медпунктах, расположенных на территории компании. Всем работникам, прошедшим вакцинацию, предоставляется два дополнительных оплачиваемых дня отдыха. Их можно использовать после каждой из инъекций вакцины, либо присоединить к отпуску.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг 23,969 триллиона рублей - Центробанк-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 29 копеек, доллар потерял 8 копеек-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Андрей Чибис предложил внести изменения в законодательство, регулирующее право на управление снегоходом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика