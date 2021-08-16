«Норникель» и Кольская ГМК продолжают помогать медикам в борьбе с пандемией CoViD-19

Мончегорская и Печенгская ЦРБ, работающие на территориях присутствия компании, получили дополнительную финансовую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Медицинским учреждениям перечислено более 43 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба КГМК, помощь «Норникеля» и Кольской ГМК в борьбе с пандемией носит системный характер. Только в 2020 году на поддержку здравоохранения Печенгского района и Мончегорска было направлено более 350 млн рублей. В частности, в городе металлургов созданы и оснащены стационар для больных с коронавирусом и лаборатория для тестирования на CoViD-19, кислородная станция, приобретались лекарства, средства защиты и дезинфекции, медицинская аппаратура, необходимая для диагностики и лечения, оказания экстренной помощи и реанимации.

Однако коронавирус по-прежнему опасен и противостояние CoViD-19 продолжается. В рамках эпидемиологических мероприятий в 2021 году компания направила 82,3 млн рублей на приобретение рециркуляторов, ремонт и закупку медицинского оборудования, организацию питания медиков, приобретение лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты.

В том числе, Печенгская ЦРБ на днях получила благотворительные средства – более 11 млн рублей – на приобретение средств индивидуальной защиты, бесконтактных инфракрасных термометров, пульсоксиметров, дезинфицирующих и антисептических средств, оборудования. Мончегорской ЦРБ для проведения мероприятий по предупреждению и предотвращению распространения, а также лечению коронавирусной инфекции, в том числе на закупку жизненно необходимых препаратов для лечения больных в ковидном отделении, перечислено более 32 млн рублей. Это, в частности, поможет реализовать планы по повышению мощности лаборатории, в которой ежедневно проводят несколько сотен анализов на CoViD-19.

- Мы понимаем, что объём работы в лаборатории увеличился. Сделать тест, и оперативно получить ответ здесь могут не только сотрудники Кольской ГМК, но и все жители Мончегорска. Мы видим, что и лаборатория, и лаборанты перегружены, поэтому было принято решение оказать благотворительную помощь Мончегорской ЦРБ, - отметил заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов. - Планируется приобрести самое современное лабораторное оборудование для того, чтобы увеличить количество тестов, ускорить их выдачу, а также упростить работу сотрудников лаборатории.

Не снижают объём противоэпидемиологических мер и на промплощадках Кольской ГМК: по-прежнему сохраняется строгий масочный режим, правила по санобработке, термометрия сотрудников и контроль их самочувствия. Компания делает все от нее зависящее, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Созданы комфортные условия для вакцинации сотрудников. Сделать прививку можно в медпунктах, расположенных на территории компании. Всем работникам, прошедшим вакцинацию, предоставляется два дополнительных оплачиваемых дня отдыха. Их можно использовать после каждой из инъекций вакцины, либо присоединить к отпуску.