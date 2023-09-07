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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.23 09:55

«Норникель» и Мурманская область направят на развитие региона 10 млрд рублей

Президент «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор региона Андрей Чибис подписали соглашение, направленное на устойчивое социально-экономическое развитие Мурманской области. Новые договоренности – это развитие давних и устойчивых связей между «Норникелем» и Мурманской областью. Аналогичный предыдущий документ действовал в 2020–2022 гг.

Общий объём инвестиций по новому соглашению в 2023-2025 гг. составляет 10 млрд рублей. При этом Мурманская область существенно увеличит свою долю финансирования по сравнению с прежним соглашением – до 3,78 млрд рублей. Выполнение обновленного совместного плана позволит повысить качество жизни в городах, где работают предприятия «Норникеля», их привлекательность для молодёжи. Приоритетные направления совместной работы: поддержка систем здравоохранения и образования региона, улучшение городской среды и жилищных условий, модернизация ЖКХ, развитие физической культуры и массового спорта, реализация совместных проектов в области культуры и искусства, а также социальных программ.

Среди проектов – обновление Мончегорской центральной районной больницы, ремонт жилья для врачей, приезжающих на работу в регион, модернизация Дворцов культуры в Мончегорске, Никеле и Заполярном, строительство и реконструкция жилья и спортивных учреждений, проектирование визит-центра Лапландского заповедника и будущего туристического кластера Печенгского муниципального округа, в который войдут Кольская сверхглубокая, плавильный цех и шахта «КаулаКотсельваара».

За время действия предыдущего соглашения было реализовано 36 проектов в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта, развития территорий и улучшения городской среды города Мончегорска и Печенгского округа. В частности, был построен современный МРТ-центр в Мончегорске, отремонтирован и оснащен современным оборудованием Мончегорский политехнический колледж, реализована масштабная программа по повышению энергоэффективности зданий образовательных учреждений. При этом Мончегорский политехнический колледж и Печенгский политехнический техникум стали победителями федерального проекта «Профессионалитет», и теперь будут готовить кадры для самых современных производств «Норникеля».

Активную поддержку в этот период «Норникель» оказывал региону в борьбе с пандемией.  В общей сложности на борьбу с коронавирусом в Мурманской области компания выделила 474 млн рублей. Эти средства были направлены в том числе на оснащение больниц, помощь учреждениям образования, городским организациям, предпринимателям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Для более эффективной работы при участии компании были созданы два института развития: АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» и АНО «Агентство городского развития Мончегорска». Они активно реализуют проекты по развитию бизнеса, городской среды, туризма, а также по повышению социальной активности населения и формированию нового образа региона. Некоторые проекты, реализованные этими институтами, уже получили всероссийское признание.   Так, Агентство развития Мончегорска с проектом «Imandra Viking Fest 2023» вошло в число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил: «Это социально-экономическое соглашение стало самым крупным в истории Мурманской области со стороны частных инвестиций. Вместе с «Норникелем» мы направим более 10 млрд рублей на реализацию более 50 мероприятий в Мончегорске и Печенгском округе. При этом, разумеется, мы также включены в софинансирование: 40% от всей суммы - это консолидированный бюджет области. Для нас крайне важно и ценно, что со всеми ключевыми предприятиями заключаются договорённости на социальную поддержку для территорий их присутствия».

Владимир Потанин так прокомментировал подписание соглашения: «Для «Норникеля» Мурманская область – один из важнейших регионов. Мы не просто продолжаем взаимодействие, но и выводим его на качественно новый уровень. Реализация нашей инвестиционной программы, а также запуск новых проектов неизменно приводит к появлению новых социальных программ. Они направлены на повышение комфорта жителей, на привлечение в регион молодых специалистов, на развитие арктического туризма. Активное сотрудничество крупного бизнеса и правительства области в этих важнейших вопросах дает максимальную эффективность, а значит - лучший результат для жителей региона и наших сотрудников».

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «Кольская ГМК» — дочернего предприятия «Норникеля».

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