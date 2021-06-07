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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.21 15:30

«Норникель» и общественная организация «Ассоциация кольских саамов» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

Подписи под документом поставили президент ассоциации Елена Рочева и вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев. Подписание состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает, что компания будет содействовать устойчивому развитию самобытного коренного малочисленного народа Севера в Мурманской области — саамов, окажет поддержку в развитии культуры и сохранении традиционного образа жизни, используя при этом передовые практики взаимодействия и сотрудничества.

Одной из целей подписанного документа является внедрение на Кольском полуострове передовых практик, отработанных в ходе взаимодействия и сотрудничества «Норникеля» и Ассоциаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Красноярского края и Таймыра. В настоящее время это не только реализация социальных и благотворительных проектов и конкурсных программ, но и совместное планирование развития инфраструктуры, обеспечение качественного санаторно-курортного лечения, поддержка образования на национальном языке, популяризации культуры, быта и традиций.

«Для «Норникеля» Крайний Север — это не только бизнес. В первую очередь это люди. Хотя производственные площадки компании не размещаются в местах компактного проживания саамов, мы внимательно относимся к их просьбам и готовы распространить наш таймырский опыт взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера на Кольском полуострове.

Мы реализуем экологические, благотворительные и социальные проекты, ориентированные на сохранение их культуры, развитие традиционного образа жизни и промыслов. Сейчас на территории Кольского полуострова проживает порядка 1 600 саамов, представителей других малочисленных народов — еще меньше. Наша задача — не дать этим народам исчезнуть, не дать потерять свою идентичность. Уверен, что наше надежное партнерство будет способствовать повышению качества жизни саамов, сохранению уникального этнокультурного кода Кольского полуострова», — прокомментировал вице-президент Андрей Грачев.

«С компанией «Норникель» мы сотрудничаем уже несколько лет. В 2019 г. была издана книга — альманах саамской литературы. В прошлом году мы в Мурманске при поддержке компании установили памятник защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Сегодняшнее соглашение — продолжение нашего конструктивного диалога, нашей совместной работы. Мы выстроили план дальнейшей работы. Буквально на днях в Оленегорске при поддержке «Норникеля» состоится 25-й юбилейный фестиваль саамской музыки и культуры. Также мы планируем путевки для саамов в Мурманской области для санаторно-курортного оздоровления и проведение ряда научно-исследовательских работ, в том числе направленных на изучение и поддержку саамского языка», — прокомментировала президент Ассоциации кольских саамов Елена Рочева.

 

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