«Норникель» и общественная организация «Ассоциация кольских саамов» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

Подписи под документом поставили президент ассоциации Елена Рочева и вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев. Подписание состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает, что компания будет содействовать устойчивому развитию самобытного коренного малочисленного народа Севера в Мурманской области — саамов, окажет поддержку в развитии культуры и сохранении традиционного образа жизни, используя при этом передовые практики взаимодействия и сотрудничества.

Одной из целей подписанного документа является внедрение на Кольском полуострове передовых практик, отработанных в ходе взаимодействия и сотрудничества «Норникеля» и Ассоциаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Красноярского края и Таймыра. В настоящее время это не только реализация социальных и благотворительных проектов и конкурсных программ, но и совместное планирование развития инфраструктуры, обеспечение качественного санаторно-курортного лечения, поддержка образования на национальном языке, популяризации культуры, быта и традиций.

«Для «Норникеля» Крайний Север — это не только бизнес. В первую очередь это люди. Хотя производственные площадки компании не размещаются в местах компактного проживания саамов, мы внимательно относимся к их просьбам и готовы распространить наш таймырский опыт взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера на Кольском полуострове.

Мы реализуем экологические, благотворительные и социальные проекты, ориентированные на сохранение их культуры, развитие традиционного образа жизни и промыслов. Сейчас на территории Кольского полуострова проживает порядка 1 600 саамов, представителей других малочисленных народов — еще меньше. Наша задача — не дать этим народам исчезнуть, не дать потерять свою идентичность. Уверен, что наше надежное партнерство будет способствовать повышению качества жизни саамов, сохранению уникального этнокультурного кода Кольского полуострова», — прокомментировал вице-президент Андрей Грачев.