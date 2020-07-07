«Норникель» обновляет оборудование обогатительной фабрики Кольской ГМК

На обогатительной фабрике Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникеля») введена в эксплуатацию новая шаровая мельница, изготовленная российским предприятием «Тяжмаш». Она приобретена взамен устаревшего оборудования для улучшения качественных показателей.

Как сообщает пресс-служба КГМК, это уже вторая мельница «Тяжмаша» на обогатительной фабрике. Она смонтирована в отделении измельчения. Новая мельница обладает более высокой производительностью и оснащена локальной автоматизированной системой управления, которая обеспечивает непрерывный контроль за работой различных узлов и деталей в режиме реального времени. Это позволяет персоналу фабрики максимально быстро выявлять неисправности и оперативно на них реагировать.

Кроме того, на мельнице предусмотрен комплект собственных автономных систем смазки и гидравлики, которые минимизируют риски связанные с перегревом оборудования, и тем самым увеличивают срок его службы. Инвестиции «Норникеля» в приобретение нового оборудования составили около 50 млн рублей.