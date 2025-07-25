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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.25 11:00

«Норникель» официально запустил в работу систему автоматического контроля качества атмосферного воздуха в Мончегорске

Это важный шаг в направлении повышения экологической прозрачности и улучшения качества жизни в городе.

Новая система - современная цифровая платформа, обеспечивающая круглосуточный контроль за состоянием воздуха в режиме реального времени. Она объединяет данные с 11 станций экологического мониторинга, расположенных в городе. Каждые 20 минут оборудование фиксирует уровень загрязняющих веществ (диоксид серы, сероводород, оксид углерода, диоксид азота, озон), а также взвешенные частицы (пыль и сажа).

Собранные данные обрабатываются и публикуются в режиме реального времени на официальном сайте администрации Мончегорска в виде индекса качества воздуха, который рассчитывается на основе предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Индекс качества воздуха представлен в удобном цветовом виде: зеленый — загрязнение отсутствует, желтый — умеренное, красный — высокое. Цветовая индикация позволяет любому жителю города быстро оценить ситуацию. При этом доступна история измерений за предыдущие 14 дней.

«Это очередной важный шаг компании, который демонстрирует её открытость и повышает прозрачность её процессов- сказал на церемонии запуска системы генеральный директор Кольской ГМК Роман Шаркий. -Мы делаем это максимально технологично, с использованием наилучших доступных технологий. Эта система создана в первую очередь для жителей Мончегорска, чтобы в любой момент получить информацию о состоянии воздуха в городе».

Система учитывает не только промышленные выбросы Кольской ГМК, но и другие источники загрязнения. Например, если рядом со станцией мониторинга разведут костер, индекс также может временно повыситься. Таким образом, система фиксирует комплексное влияние на качество воздуха, исходящее от различных источников, включая бытовые и транспортные.

«Норникель» организовал систему как градообразующее предприятие Мончегорска. Сегодня она была передана администрации города. Компания реализовала этот проект для открытого экологического мониторинга с акцентом на удобство и доступность для горожан. Подобная система в декабре 2024 г. уже была запущена в Норильске.

«Норникель» целенаправленно реализует программу улучшения экологической обстановки в городах, где работают предприятия компании. В Мурманской области и конкретно в Мончегорске мы уже добились серьезных успехов – выбросы здесь сократились на 90%. Следующим шагом мы открываем для всех желающих данные об актуальном состоянии качества воздуха в Мончегорске. Этим мы не только демонстрируем открытость компании, но и подтверждаем эффективность наших усилий по улучшению экологии», - отметил на церемонии запуска системы мониторинга Станислав Селезнев, вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля».

«От имени всех горожан хочу сказать, что мы высоко ценим инициативу Кольской ГМК, предложившей жителям нашего города возможность самостоятельно отслеживать экологическую обстановку и состояние окружающей среды. Благодаря проекту, презентованному сегодня, каждый житель теперь будет иметь доступ к актуальной экологической информации. Это демонстрирует высокий уровень ответственности и открытости предприятия перед городом трудовой доблести и его жителями. Благодарю руководство компании за такое важное начинание, которое способствует укреплению доверия между предприятием и обществом», – заявил мэр Мончегорска Андрей Рудаков.

 

 

Фото предоставлено отделом корпоративных коммуникаций Управления общественных связей АО «Кольская ГМК».

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