«Норникель» планирует модернизировать производство меди на промплощадке в Мончегорске

Компания «Норникель» планирует реализовать комплексную программу реконструкции медерафинировочных мощностей на промплощадке в Мончегорске. Реализация такого инвестиционного проекта – часть стратегии по модернизации и замене устаревших и неэкологичных технологий. О предстоящих планах «Норникеля» на территории присутствия, открывая оперативное совещание, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, накануне в правительстве Мурманской области состоялась рабочая встреча, во время которой первый вице-президент – операционный директор ПАО «ГМК «Норильский никель» Сергей Дяченко и вице-президент – руководитель Кольского дивизиона ПАО «ГМК «Норильский никель» Евгений Борзенко представили подробную программу модернизации производства меди.

«Объём инвестиций, который предполагает вложить компания в ближайшие годы в модернизацию технологии и строительство нового цеха – порядка 90 млрд рублей. Это хороший сигнал для инвесторов, так как создание такого проекта стало возможным благодаря, в том числе, налоговым льготам, которые сегодня работают на территории Мурманской области как Арктической зоне», – прокомментировал губернатор.

Также глава региона отметил, что реализации проекта «Норникеля» будут способствовать и особые условия, предложенные компанией «Росатом» в части стоимости электроэнергии.

Проект позволит создать современное экологичное производство, что кардинально решит вопрос выбросов в атмосферу. Также предполагается увеличение объемов производства меди более чем в 2 раза, таким образом на мончегорской площадке сосредоточится одно из крупнейших медерафинировочных производств «Норникеля».

Сейчас компания проводит аналогичную работу в части снижения выбросов в атмосферу на территории Печенгского района: в конце декабря будет остановлен устаревший плавильный цех Кольской ГМК в посёлке Никель – это приведёт к снижению до нуля выбросов диоксида серы.

«Норникель» ставит перед собой стратегическую цель – добиться снижения выбросов SO2 на обеих площадках Кольской ГМК на 85% в 2021 году по сравнению с 2015 годом, пишет региональное Министерство информационной политики.