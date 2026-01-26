По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее сутокС 26 января и до восстановления электроснабжения общественный транспорт в Мурманске и Североморске будет бесплатным
«Норникель» поможет запустить бизнес в Мончегорске и Печенгском округе

Компания организует обучение для начинающих и действующих предпринимателей, по итогам которого успешные проекты смогут претендовать на получение беспроцентных займов от «Норникеля» на старт или развитие бизнеса.

30 января в Мончегорске и 1 февраля в Печенгском округе стартует акселератор бизнес-проектов программы развития социального капитала «Норникеля» «Люди территории». Его участников пройдут три образовательных модуля, которые раскроют все аспекты эффективного запуска своего дела.

Как сообщает администрация города Мончегорска, эксперты акселератора помогут не просто сформировать идею собственного бизнеса, но и уделят пристальное внимание таким вопросам, как: разработка новых продуктов; управление финансами; постановка KPI; формирование команды; выход на новые рынки; маркетинговое продвижение продукта; ИИ в помощь малому бизнесу.

Поучаствовать в программе могут действующие и начинающие предприниматели, стартап-команды, самозанятые, а также некоммерческие организации, которые планируют заниматься предпринимательством в Мончегорске и Печенгском округе.

Участие бесплатное. Узнать подробности об акселераторе бизнес-проектов можно в телеграм-канале.

