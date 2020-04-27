«Норникель» приобрёл для Мончегорской центральной районной больницы четыре аппарата искусственной вентиляции легких «Авента-М»

Они предназначены для лечения больных коронавирусной инфекцией. Они изготовлены Уральским приборостроительным заводом. У новых аппаратов ИВЛ современное сенсорное управление, дисплей, который отображает все параметры и респираторную графику, а также встроенный аккумулятор для автономной работы в случае отключения электроэнергии.

Ожидается, что в середине мая в больницу поступят ещё 12 подобных устройств, закупленных градообразующим предприятием.

- На этих аппаратах наши врачи-реаниматологи уже работали и высоко оценивают их работоспособность, - отметил главный врач Мончегорской ЦРБ Сергей Лялюшкин. - После того, как мы получим еще 12 аппаратов ИВЛ, больница сможет полностью обеспечить потребность, рекомендованную нам Министерством здравоохранения.

Помощь «Норникеля» и Кольской ГМК в борьбе с пандемией носит системный характер. Ранее компания уже приобрела и передала Мончегорской ЦРБ 15 мобильных аппаратов ИВЛ для автомобилей скорой помощи, 1800 защитных костюмов, стационарный тепловизор последнего поколения, защитные очки, перчатки, санитайзеры

- В связи с коронавирусной инфекцией основное внимание уделяется оснащению больниц аппаратами ИВЛ, - подчеркнул заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов. - На днях должна открыться лаборатория для тестирования на коронавирус. Ожидается поступление еще 12 аппаратов ИВЛ, рентгеновских аппаратов, пульсоксиметров и другого медицинского оборудования, необходимого для работы отделения для больных коронавирусной инфекцией.

Всего на переоснащение Мончегорской ЦРБ, в том числе на ремонт помещений, закупку оборудования, средств индивидуальной защиты, компания выделила около 250 млн рублей.