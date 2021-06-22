«Норникель» приступил к производству углеродно-нейтрального никеля

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, приступил к производству углеродно-нейтрального никеля.

Производство никеля с нейтральным углеродным следом стало возможным благодаря компенсирующим мерам по снижению выбросов парниковых газов (CO2) на всех этапах производства готовой продукции – от добычи руды до обогащения и рафинирования.

Нейтрализация углеродного следа достигнута в основном за счет модернизации гидроэлектростанции, питающей производственные объекты «Норникеля» в Норильском промышленном районе.

Компания инвестирует значительные средства в модернизацию энергетических мощностей, в том числе в замену гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС. Доля гидроэлектростанции в энергобалансе достигла 55% по Норильскому промышленному району и 46% по всей группе.

Снижению углеродного следа выпускаемой продукции также способствовали модернизация и ремонт энергетического оборудования, внедрение автоматизированной системы контроля и учета, снижение теплопотерь в зданиях и на трубопроводах, оптимизация оборудования, а также вывод из работы устаревших энергоустановок.

В ближайшие недели «Норникель» ожидает получить заключения международных аккредитованных аудиторов, подтверждающие методологию расчёта углеродного следа никеля, произведенного на мощностях Кольской ГМК, и начать отгрузку новой партии потребителям.

Евгений Борзенко, глава Кольского Дивизиона «Норникеля», прокомментировал: «Мы рады сообщить о старте производства первой партии углеродно-нейтрального никеля. Выпуск такого металла стал возможен не за счёт покупки квот на выбросы СО2, а благодаря усилиям компании по снижению выбросов. Это в очередной раз доказывает, что наша компания ответственно разделяет мировую экологическую повестку. Для нас важно, что эффект от мероприятий по сокращению выбросов СО2 не разовый, а кумулятивно снижает вредную нагрузку на окружающую среду».