«Норникель» продолжает обновлять основные производственные фонды Кольской ГМК

Около 5 млрд рублей инвестирует «Норникель» в 2022 году в приобретение новой техники и оборудования для Кольской ГМК. Всего в КГМК поступит около 2000 единиц различного оборудования.

В первом квартале 2022 года ожидается поставка и монтаж 14-ти фильтр-прессов в химико-металлургическом цехе, что повысит эффективность извлечения металлов.

В отделение по производству карбонильного никеля цеха электролиза никеля поступят ресиверы высокого давления, дымососы, емкости, бункеры на сумму 370 млн рублей

Для повышения надежности технологического процесса обогатительная фабрика будет оснащена дополнительным резервным оборудованием стоимостью 400 млн рублей.

Продолжается поэтапное обновление техники рудника «Северный». В 2022 году ожидаются поставки основного шахтного оборудования на сумму 566 млн рублей.

250 млн рублей компания израсходует на приобретение 16 единиц колесной и специализированной техники для благоустройства производственных площадок.

В 2022 году увеличатся затраты Кольской ГМК на решение экологических вопросов. В настоящее время уже реализуется проект утилизации бочек из-под ГСМ. Ожидается приобретение мобильной лаборатории для мониторинга воздуха.

Как сообщает управление общественных связей АО «Кольская ГМК», «Норникелем» принято стратегическое решение о переоснащении и расширении парка маневровых тепловозов в Кольской ГМК с учетом перспектив роста производства металлов. Всего до 2025 года будет приобретено 15 тепловозов общей стоимостью 1,17 млрд рублей.

Переоснащение производства – одна из приоритетных задач «Норникеля». За счет обновления техники компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственных процессов.

Фото управления общественных связей АО «Кольская ГМК».