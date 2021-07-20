«Норникель» произвёл первую сертифицированную партию углеродно-нейтрального никеля

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, выпустил первую в истории компании сертифицированную партию углеродно-нейтрального никеля и приступит к её отгрузке потребителям.

С 2018 года «Норникель» реализует стратегию модернизации и обновления энергетических активов. Предусмотренные стратегией проекты включают замену агрегатов гидроэлектростанций и ТЭЦ, питающих Норильский промышленный район, модернизацию и ремонт энергетического оборудования, внедрение автоматизированной системы контроля и учёта, снижение теплопотерь в зданиях и на трубопроводах, оптимизацию оборудования, а также вывод из работы устаревших энергоустановок.

В 2020 году компания объявила комплексную стратегию в области экологии и изменения климата, нацеленную на сокращение вредного воздействия на окружающую среду, удержание общего объёма выбросов парниковых газов охватов 1 и 2, посчитанных по GHG протоколу, менее 10 млн тонн в год, а также сохранение позиции в нижнем квартиле мировой никелевой отрасли по удельным выбросам диоксида углерода на единицу никелевой продукции, согласно оценке «WoodMackenzie».

В результате повышения энергоэффективности группа «Норникель» сократила выбросы диоксида углерода уже в 2019-2020 гг. почти на 47 тыся тонн, что было подтверждено аудиторской компанией «Ernst & Young» (EY). Вместе с этим при помощи одного из ведущих независимых международных консультантов «Норникель» также рассчитал углеродный след производимого никеля по международным стандартам ISO 14040, 14044, который составил 8,1 тонн СО2 на тонну готовой продукции.

Реализация мероприятий по снижению выбросов парниковых газов позволила компании распределить сэкономленные тысячи тонн выбросов углекислого газа на производство углеродно-нейтрального никеля. Объём первой партии углеродно-нейтральной продукции составил 5 тысяч тонн никелевых катодов, произведенных Кольским Дивизионом группы. Металл будет отгружен судном из Мурманского порта и доставлен на сертифицированный Лондонской биржей металлов склад в Роттердаме - крупнейшем логистическом хабе Европы.

Объём углеродно-нейтральных партий будет расти по мере сокращения выбросов и верификации углеродной экономии аудитором. До конца года компания планирует выпустить до 10 тысяч тонн углеродно-нейтрального никеля.

Углеродно-нейтральный никель будет токенизирован на блокчейн-платформе «Atomyze», а токены будут выведены зарегистрированным в Европе Глобальным палладиевым фондом «Норникеля» на Венскую фондовую биржу.

Отдельно компания токенизирует на платформе «Atomyze» сертификат аудитора с подтвержденным объёмом сокращений выбросов CO2, что позволит надежно хранить эту информацию, распределять её на новые партии выпускаемой продукции и прикреплять к смарт-контрактам с инвесторами и промышленными потребителями.

Антон Берлин, вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля», прокомментировал: «Мы рады сообщить о том, что «Норникель» заручился сертификатом международного аудитора, подтверждающим нацеленность компании поддержать глобальную климатическую повестку и по собственной инициативе ускорить снижение удельных выбросов CO2 по всей группе. Это заключение позволило нам аллоцировать сэкономленные углеродные выбросы на первую партию углероднонейтрального никеля. Компания продолжит сокращать интенсивность выбросов, а значит, наращивать поставки углеродно-нейтрального металла заинтересованным потребителям».