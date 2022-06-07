«Норникель» провёл предварительные консультации с представителями коренных народов в посёлках Ловозеро и Краснощелье в связи с перспективами разработки крупнейшего месторождения лития в России — Колмозерского

Представители компании рассказали жителям Ловозерского района о перспективах разработки месторождения. В диалоге участвовали саамы, ненцы и коми, а также представители оленеводческих хозяйств, власти, госкорпорации «Росатом» и независимые эксперты в области прав коренных народов. Основная цель встречи — настроить двухсторонний диалог между компанией и коренными народами, информировать представителей местных сообществ о готовящемся проекте, выслушать и записать предложения и замечания от организаций коренных народов.

В ходе консультаций представители «Норникеля» рассказали собравшимся о принципах взаимодействия компании с коренными народами и о колмозерском проекте. Геологические исследования Колмозерского месторождения проводились в 1950-х годах, и предстоит ещё верифицировать большую часть данных по проекту.

«Сегодня есть уникальная возможность на первоначальном этапе разработки проекта учесть традиционное природопользование и промыслы. Для компании важно учесть и минимизировать все возможные негативные последствия для коренных народов региона. У «Норникеля» есть богатый опыт поддержки оленеводства на Таймыре, и эти знания и компетенции будут применимы и в Мурманской области», — прокомментировал вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

Стороны также обсудили основные подходы к проведению этнографических и социологических исследований. Компания подтвердила намерение в ближайшее время собрать и верифицировать всю возможную информацию о субъектах, характере и масштабах традиционных промыслов, сакральных местах и погребениях, выявить круг лиц, потенциально затрагиваемых воздействием проекта, сделать подробные карты территории. Исследования будут выполняться с привлечением ведущих научных институтов и в сотрудничестве с коренными народами.

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https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-nachal-konsultatsii-s-korennymi-narodami-o-perspektivakh-razrabotki-mestorozhdeniya-v-murmanskoy-oblasti/