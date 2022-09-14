«Норникель» сообщил о пожаре на промплощадке Кольской ГМК

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, сообщает, что 14 сентября в 9.04 в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля-2 Кольской ГМК произошло возгорание.

Оперативно был эвакуирован весь персонал, пострадавших нет. Работа ЦЭН-2 остановлена. К локализации и тушению пожара приступили пожарные части КГМК и МЧС.

Для расследования причин произошедшего создана комиссия. Компания проводит оценку последствий случившегося, о её результатах будет сообщено дополнительно.

А в это время губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём тelegram-канале рассказал о ситуации с пожаром в Мончегорске:

«Получаю всю информацию в режиме онлайн. На место выехал мой заместитель Хисматуллин, - говорится в сообщении. - Пожарные героически борются с огнём. Людей своевременно эвакуировали».

На месте работают все экстренные службы.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457297037%2Falbum-4185250_00%2Frev