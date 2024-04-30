«Норникель» стал лауреатом I степени первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса»

Премию, учреждённую по инициативе Президента России Владимира Путина, вручили первый раз на прошедшем съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Специфика премии в том, что лидеры бизнеса оценивались на основе комплексной программы по нескольким важным показателям: экономическим, экологическим и социальным. Кроме того, в деятельности компании учитывался и вклад в решение общественно значимых задач, причем на примере конкретных корпоративных программ.

Символ премии — это символ Социальной хартии российского бизнеса. Собственно, хартия содержит эти принципы ответственного ведения бизнеса и разворачивает их в систему конкретных действий.

Награды победителям вручили заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, первый зампред Госдумы Федерального собрания Российской Федерации Александр Жуков, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Мы в «Норникеле» считаем социально устойчивое развитие частью ДНК компании. Именно поэтому в Норильске реализуется самый крупный экологический проект в России — «Серная программа», активно идёт реновация города, многие другие инициативы социального характера. Надеюсь, что всё, что нам удастся сделать в ближайшие десять лет, повлияет на стандарты социально устойчивого развития в нашей стране и даст хорошие ориентиры для всех, кто захочет последовать нашему примеру. Огромное спасибо всем, кто высоко оценил наши усилия в области устойчивого развития и ответственной деловой практики», — отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, которая получила награду.

В заявки можно было включить до трех программ по разным направлениям (номинациям), и все три программы, представленные «Норникелем», были высоко оценены жюри. Это программа социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск до 2035 г. в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий», стратегия в области экологии и изменения климата (2021–2030) в номинации «За вклад в решение стратегических задач экологической и климатической направленности» и программа «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал» в номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала».

Фото: https://disk.yandex.ru/d/sqSHPXgx8ci55w/1.jpg