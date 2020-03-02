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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.20 13:05

«Норникель» станет партнером проекта «Умный регион» и займётся развитием туристического кластера

В Мончегорске прошло выездное заседание правительства Мурманской области. Основные вопросы – перспективы Кольской ГМК и других предприятий «Норникеля» в регионе, сотрудничество в социально-экономической сфере, в том числе в развитии здравоохранения и других сторон жизни муниципалитетов, в которых работают подразделения компании. В выездном заседании помимо членов правительства, руководителей «Норникеля» и Кольской ГМК приняли участие депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, представитель правительства Мурманской области в Совете Федерации Константин Долгов, депутаты регионального парламента и руководители муниципалитетов.

Статс-секретарь – вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти Дмитрий Пристансков назвал встречу «сверкой принятых решений, согласованием позиций и точек взаимодействия». Он сообщил, что компания готова взять на себя часть затрат по разработке и внедрению цифровых технологий направления «Умный город» в Мурманске и Мончегорске. «Норникель» уже приступил к реализации этого проекта, выбрав направления «медицина» и «образование».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что Мурманская область заинтересована в максимально быстрой цифровизации. Он выразил удовлетворение, что у областной программы «Умный регион» может появиться серьезный партнер и дал поручение профильным министрам включиться в эту работу.

Сегодня «Норникель» – крупнейший налогоплательщик (обеспечивает 22,8 процента собственных доходов Мурманской области) и работодатель региона. В подразделениях компании на Кольском полуострове трудятся около 12300 человек. Также «Норникель» - один из лидеров в сфере модернизации производства. Дмитрий Пристансков поблагодарил руководителей органов власти Мурманской области за поддержку стратегических инициатив компании.

- Эффективная реализация проектов в Арктической зоне невозможна без тесного взаимодействия с государством. Я хочу поблагодарить руководство Мурманской области, депутатов Мурманской областной думы, губернатора за поддержку наших крупных проектов, за своевременно принятые меры. Такого рода меры существенно стимулируют крупный бизнес к реализации больших проектов. У них, может быть, отложенный эффект, но в мультипликационном масштабе для бюджета они более выгодны, чем разовые, сиюминутные инвестиции. Я уверен, что наше сотрудничество станет хорошим примером государственно-частного партнерства, - сказал Дмитрий Пристансков.

Андрей Чибис информировал, что общий объем инвестиций «Норникеля» в производственные проекты на территории Мурманской области составит 140 млрд рублей.  Он призвал членов правительства сделать все возможное, чтобы инвесторам, производственникам, развивающим территорию, было комфортно работать с органами власти региона.

Напомним, до заседания правительства Андрей Чибис и Дмитрий Пристансков подписали дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве между «Норникелем» и Правительством Мурманской области. Компания взяла на себя обязательства инвестировать 2,3 млрд рублей в проекты социально-экономического развития региона. Один из крупнейших – строительство нового корпуса Мончегорской центральной городской больницы и приобретение для нее оборудования. Другие направления – поддержка массового спорта, среднего и высшего образования, культуры, социального предпринимательства. Придать импульс развитию туризма в регионе призван проект «Норникеля» «Порт Лиинахамари».

- Мы очень плотно, детально этим занимаемся. Надеемся, что Печенгский район получит серьезную точку роста и в рамках «Порта Лиинахамари», и в рамках перезагрузки поселка Никель, и в рамках промышленного туризма, включая Кольскую сверхглубокую. Скоро мы тоже увидим ее новое позиционирование. И конечно, очень важны для нашего региона планы по модернизации производства, - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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