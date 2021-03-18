Паводок-2021 приближаетсяПо погодным условиям в Мурманской области закрывают участок дороги на трассе «Кола»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.21 12:00

«Норникель» выделяет 4 млрд рублей на обновление основных производственных фондов Кольской ГМК в 2021 году

В подразделения компании поступит более 6,8 тысячи единиц различного оборудования. Основной получатель новой техники - рудник «Северный».

Масштабное поступление основного и вспомогательного самоходного оборудования ожидается во втором полугодии. Горняки получат 14 единиц различной техники на сумму 764 млн рублей. Ранее сюда поступило оборудование для внедрения технологии дистанционного управления самоходными буровыми установками.

Большой объём работ будет проделан в химико-металлургическом цехе. Компания выделяет около 300 млн рублей на приобретение новых пресс-фильтров, реактора и другого технологического оборудования.

Летом запланировано обновление оборудования уникального отделения карбонильного никеля. Затраты компании только на замену ресиверов высокого давления составят 118 млн рублей.

Более 54 миллионов рублей будет израсходовано на оснащение производственного персонала КГМК личными газоанализаторами.

Систематическое обновление техники и оборудования играет важнейшую роль в повышении производительности и безопасности производственных процессов Кольской ГМК.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Комментарий к новости:Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Мир нанотехнологий». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост цен на вторичном рынке жилья-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,1 рубля, доллар вырос почти на 56 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала комплексная проверка обеспечения безопасности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика