«Норникель» выделяет 4 млрд рублей на обновление основных производственных фондов Кольской ГМК в 2021 году

В подразделения компании поступит более 6,8 тысячи единиц различного оборудования. Основной получатель новой техники - рудник «Северный».

Масштабное поступление основного и вспомогательного самоходного оборудования ожидается во втором полугодии. Горняки получат 14 единиц различной техники на сумму 764 млн рублей. Ранее сюда поступило оборудование для внедрения технологии дистанционного управления самоходными буровыми установками.

Большой объём работ будет проделан в химико-металлургическом цехе. Компания выделяет около 300 млн рублей на приобретение новых пресс-фильтров, реактора и другого технологического оборудования.

Летом запланировано обновление оборудования уникального отделения карбонильного никеля. Затраты компании только на замену ресиверов высокого давления составят 118 млн рублей.

Более 54 миллионов рублей будет израсходовано на оснащение производственного персонала КГМК личными газоанализаторами.

Систематическое обновление техники и оборудования играет важнейшую роль в повышении производительности и безопасности производственных процессов Кольской ГМК.