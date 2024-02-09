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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.24 11:00

«Норникель» выделяет более 7,5 млрд рублей на обновление основных производственных фондов Кольской ГМК в 2024 году

Всего в Кольскую ГМК планируется поставить 1700 единиц различного оборудования.

Основной получатель новой техники - рудник «Северный». В его распоряжение поступит 37 единиц самоходного горно-шахтного оборудования на сумму 3 млрд 149 млн рублей. В условиях санкционных ограничений на «Северном» уже начали применять буровую технику производства из нейтральных и дружественных стран Перу и Китая.

Кроме того, на руднике ожидается приобретение и внедрение инновационной технологии рудоконтролирующих сканеров для повышения извлечения никеля из поступающего объёма руды на Обогатительную фабрику. На эти цели планируется израсходовать около 60 млн рублей.

Аварийно-спасательная служба Кольской ГМК получит современный автоматический коленчатый подъёмник, предназначенный для спасательных действий на высоте и пожарных мероприятий.

Как сообщает управление общественных связей АО «Кольская ГМК», переоснащение производства – одна из приоритетных задач «Норильского никеля». Систематически обновляя технику, компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса.

 

Фото предоставлено управлением общественных связей АО «Кольская ГМК».

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
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Алексей
01.02.24 07:00
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