«Норникель» выделяет более 7,5 млрд рублей на обновление основных производственных фондов Кольской ГМК в 2024 году

Всего в Кольскую ГМК планируется поставить 1700 единиц различного оборудования.

Основной получатель новой техники - рудник «Северный». В его распоряжение поступит 37 единиц самоходного горно-шахтного оборудования на сумму 3 млрд 149 млн рублей. В условиях санкционных ограничений на «Северном» уже начали применять буровую технику производства из нейтральных и дружественных стран Перу и Китая.

Кроме того, на руднике ожидается приобретение и внедрение инновационной технологии рудоконтролирующих сканеров для повышения извлечения никеля из поступающего объёма руды на Обогатительную фабрику. На эти цели планируется израсходовать около 60 млн рублей.

Аварийно-спасательная служба Кольской ГМК получит современный автоматический коленчатый подъёмник, предназначенный для спасательных действий на высоте и пожарных мероприятий.

Как сообщает управление общественных связей АО «Кольская ГМК», переоснащение производства – одна из приоритетных задач «Норильского никеля». Систематически обновляя технику, компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса.

Фото предоставлено управлением общественных связей АО «Кольская ГМК».