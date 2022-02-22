«Норникель» выделяет дополнительно на 2022-2023 годы 4,2 млрд рублей на приобретение более тысячи единиц новой техники и оборудования

Получатели - основные структурные подразделения КГМК.

Большой объём работ по замене оборудования ожидает цех электролиза никеля. Инвестиции в это структурное подразделение компании составят более 1,2 млрд рублей. В частности, будут закуплены новые фильтр-прессы, теплообменник, насосные агрегаты.

В рафинировочный цех КГМК планируется поступление шаровой мельницы и двух мостовых кранов. Для обогатительной фабрики приобретаются гидроциклоны, сепараторы, воздухонагнетатели и другое оборудование, всего на сумму более 500 млн рублей.

В 2022 году значительно увеличатся затраты на обновление парка транспортного цеха. 1 млрд 226 млн рублей компания израсходует на покупку автомобилей, погрузчиков, автосамосвалов, железнодорожных кранов, снегоочистителей и прочих механизмов.

Замена оборудования на руднике «Северный» обойдется компании в 320 млн рублей.

Переоснащение производства – одна из приоритетных задач «Норникеля». Систематически обновляя технику, компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса. Ранее было принято решение о выделении в 2022 году Кольской ГМК на эти цели около 5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба КГМК.