«Норникель» заключил соглашение с Мурманской областью
Документ подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Год назад - 17 октября
Компанию и Мурманскую область связывают давние партнёрские отношения. Кольская горно-металлургическая компания (Кольская ГМК) — дочернее предприятие «Норникеля» со стопроцентной долей владения — одно из ведущих производственных комплексов Мурманской области, а «Норникель» - крупнейший налогоплательщик региона (доля компании в собственных доходах области за последние пять лет выросла с 14% в
«Норникель» активно реализует на территории области благотворительные и социальные проекты. За последние три года на эти цели компания направила около 1,5 млрд рублей. Кроме того, в соответствии с прежними договоренностями с регионом, «Норникель» взял на себя обязательства по поддержке в 2020-2022гг. сфер здравоохранения, культуры, образования, спорта, а также мероприятий по улучшению городской среды в Мончегорске, Заполярном и Никеле на общую сумму 2,3 млрд рублей. В числе запланированных объектов - строительство нового корпуса на 4 отделения в г. Мончегорск на базе «Мончегорской центральной районной больницы».
«Я хочу поблагодарить компанию за то, что она инвестирует в модернизацию производства, создает новые рабочие места, поддерживает социальные проекты. «Норильский никель» сотрудничает с областью на принципах абсолютной добросовестности и высокой ответственности, это делает наше партнерство эффективным.
Сегодня мы договорились о том, что «Норникель» направит дополнительные ресурсы на строительство спортивных объектов и развитие медицины в Мончегорске, на реконструкцию областной больницы. Здравоохранение на Севере должно быть современным, хорошо, что в компании это понимают и идут нам навстречу, оказывая существенную поддержку.
Также отдельно мы обсудили строительство нового по сути завода в Мончегорске. «Норникель» намерен инвестировать почти 90 миллиардов рублей в создание новой «зелёной» металлургии. Для нас важно, что этот проект реализуется именно на территории Мурманской области», - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«В последние годы мы успешно развиваем наш комплекс на территории Мурманской области. Речь идет и о принципиально новом производстве в Мончегорске, и о других проектах, способных сделать нашу продукцию более конкурентоспособной. Всё это становится возможным благодаря благоприятному инвестиционному климату, который создан в регионе. Я считаю, что инвестиционный климат нашей страны в целом складывается из каждого отдельного региона, и вклад Мурманской области здесь очень весомый. Такое отношение обязывает к ответственному поведению в социальной политике», - прокомментировал подписание соглашения президент «Норникеля» Владимир Потанин.