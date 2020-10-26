«Норникель» заключил соглашение с Мурманской областью

Документ подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Год назад - 17 октября 2019 г . - правительство Мурманской области и «Норникель» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона, повышение его инвестиционной и туристической привлекательности. Подписанные сегодня документы предусматривают комплекс мероприятий социального характера, в частности, софинансирование модернизации Мурманской областной больницы, а также строительство крытого ледового катка в Мончегорске. Кроме того, в новом соглашении говорится о разработке совместной программы в сфере подготовки специалистов высшей школы для вновь создаваемых производств Кольской ГМК в сотрудничестве с Мурманским государственным техническим университетом (МГТУ).

Компанию и Мурманскую область связывают давние партнёрские отношения. Кольская горно-металлургическая компания (Кольская ГМК) — дочернее предприятие «Норникеля» со стопроцентной долей владения — одно из ведущих производственных комплексов Мурманской области, а «Норникель» - крупнейший налогоплательщик региона (доля компании в собственных доходах области за последние пять лет выросла с 14% в 2015 г . до 23% в 2019 г ). Налоговые платежи «Норникеля» по налогу на прибыль в 2019 году в сравнении с 2017 годом выросли в 3 раза и составили 17,1 млрд рублей, что обусловлено ростом финансовых показателей группы, а также увеличением доли налога, приходящейся на Мурманскую область благодаря реализации инвестиционных проектов. В 2021-2025 гг. компания планирует инвестировать в развитие и модернизацию производственных площадок, расположенных на Кольском полуострове, более 90 млрд рублей.

«Норникель» активно реализует на территории области благотворительные и социальные проекты. За последние три года на эти цели компания направила около 1,5 млрд рублей. Кроме того, в соответствии с прежними договоренностями с регионом, «Норникель» взял на себя обязательства по поддержке в 2020-2022гг. сфер здравоохранения, культуры, образования, спорта, а также мероприятий по улучшению городской среды в Мончегорске, Заполярном и Никеле на общую сумму 2,3 млрд рублей. В числе запланированных объектов - строительство нового корпуса на 4 отделения в г. Мончегорск на базе «Мончегорской центральной районной больницы».

«Я хочу поблагодарить компанию за то, что она инвестирует в модернизацию производства, создает новые рабочие места, поддерживает социальные проекты. «Норильский никель» сотрудничает с областью на принципах абсолютной добросовестности и высокой ответственности, это делает наше партнерство эффективным.

Сегодня мы договорились о том, что «Норникель» направит дополнительные ресурсы на строительство спортивных объектов и развитие медицины в Мончегорске, на реконструкцию областной больницы. Здравоохранение на Севере должно быть современным, хорошо, что в компании это понимают и идут нам навстречу, оказывая существенную поддержку.

Также отдельно мы обсудили строительство нового по сути завода в Мончегорске. «Норникель» намерен инвестировать почти 90 миллиардов рублей в создание новой «зелёной» металлургии. Для нас важно, что этот проект реализуется именно на территории Мурманской области», - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В последние годы мы успешно развиваем наш комплекс на территории Мурманской области. Речь идет и о принципиально новом производстве в Мончегорске, и о других проектах, способных сделать нашу продукцию более конкурентоспособной. Всё это становится возможным благодаря благоприятному инвестиционному климату, который создан в регионе. Я считаю, что инвестиционный климат нашей страны в целом складывается из каждого отдельного региона, и вклад Мурманской области здесь очень весомый. Такое отношение обязывает к ответственному поведению в социальной политике», - прокомментировал подписание соглашения президент «Норникеля» Владимир Потанин.