Норвегия ограничила возможность сходить на берег для членов экипажей российских судов в портах Киркенес и БотсфьордЗа любовь к заповедной природе придётся доплатить: в Мурманской области с 1 июня планируется ввести плату за посещение природных парков и заказников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 14:40

Норвегия ограничила возможность сходить на берег для членов экипажей российских судов в портах Киркенес и Ботсфьорд

Такая мера действует с 15 мая текущего года. «Исключением являются случаи обращения в медицинские учреждения. Карты зон, разрешённых для посещения, прилагаются. (источник: Полицейское управление Финнмарка)», - сообщается на telegram-страничке генерального консульства России в Киркенесе.

Напомним, Норвегия в мае 2022 года запретила российским судам вход в порты страны. Исключение было сделано для рыболовецких судов. В октябре прошлого года вступили в силу ограничения на заход в порты страны российских рыболовных судов валовой вместимостью более 500 тонн. С прошлой осени российским судам был разрешен заход только в порты Тромсе, Киркенес и Ботсфьорд.

В мае 2023 года норвежское правительство разослало напоминание о санкциях в отношении России. В нём отмечается, что все услуги российским судам при заходе в норвежские порты запрещены. В связи с этим судоремонтное предприятие «Kimek» в Киркенесе объявило о сокращении штата сотрудников: изначально компания успела оформить заказы на судоремонт, так как сочло, что это не противоречит санкциям, однако теперь потеряла свою доходную базу, поскольку ремонт российских рыболовецких судов был основным источником финансовых поступлений.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
-Правовая консультация (18+)Почему аванс за май будет меньше, чем в другие месяцы? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Гроздья винограда». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,08 рубля, доллар поднялся почти на 88 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС начался планово-предупредительный ремонт 4-го энергоблока-PRO ЖКХ (18+)В областном центре участились случаи использования не по назначению контейнеров для твёрдых коммунальных отходов-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика