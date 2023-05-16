Норвегия ограничила возможность сходить на берег для членов экипажей российских судов в портах Киркенес и Ботсфьорд

Такая мера действует с 15 мая текущего года. «Исключением являются случаи обращения в медицинские учреждения. Карты зон, разрешённых для посещения, прилагаются. (источник: Полицейское управление Финнмарка)», - сообщается на telegram-страничке генерального консульства России в Киркенесе.

Напомним, Норвегия в мае 2022 года запретила российским судам вход в порты страны. Исключение было сделано для рыболовецких судов. В октябре прошлого года вступили в силу ограничения на заход в порты страны российских рыболовных судов валовой вместимостью более 500 тонн. С прошлой осени российским судам был разрешен заход только в порты Тромсе, Киркенес и Ботсфьорд.

В мае 2023 года норвежское правительство разослало напоминание о санкциях в отношении России. В нём отмечается, что все услуги российским судам при заходе в норвежские порты запрещены. В связи с этим судоремонтное предприятие «Kimek» в Киркенесе объявило о сокращении штата сотрудников: изначально компания успела оформить заказы на судоремонт, так как сочло, что это не противоречит санкциям, однако теперь потеряла свою доходную базу, поскольку ремонт российских рыболовецких судов был основным источником финансовых поступлений.