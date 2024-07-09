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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.24 11:00

Норвегия ограничивает доступ в порт для российского рыболовного флота

Будет разрешён доступ только к определенным терминалам в трех портах и ограничено время стоянки.

Помимо присоединения к последнему пакету санкций Евросоюза против РФ, которые коснулись ключевых секторов российской экономики, особенно поставок российского СПГ, Норвегия вводит новые ограничения для российских рыболовных судов в трёх норвежских портах, частично освобождённых от раннее введенных запретов. Об этом сообщает отраслевой портал «The Maritime Executive».

В Норвегии для захода российских судов ранее были закрыты все порты, за исключением Тромсе, Ботсфьорд и Киркенес. Они оставались частично открытыми для рыболовных судов, которые могли заходить в эти три порта и получать разрешение на выгрузку рыбы, смену экипажа и пополнение судовых запасов. Кроме того, у судов в этих трёх портах не было ограничений по времени стоянки.

«За исключением трёх портов, частично открытых для российских рыболовных судов, инспекционная активность уже высока. Но полиция и таможня теперь усиливают свои проверки, и мы предъявляем более строгие требования к российским рыболовным судам во время стоянки в порту», — заявила Эмили Энгер Мель, министр юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям.

В связи с новыми ограничениями, введёнными на прошлой неделе, ситуация изменится. Норвежское правительство заявило, что время, в течение которого российские рыболовные суда смогут находиться порту, будет ограничено максимум пятью рабочими днями или семью днями, включая выходные и праздничные дни. Кроме того, с момента предыдущего пребывания судна в порту на материковой части Норвегии должно пройти не менее трёх дней. Российским рыболовным судам будет разрешён доступ только к определенным терминалам или причалам в трёх указанных портах, разрешенных для приема российских рыболовных судов.

В связи с этим правительство распорядилось, чтобы таможенная служба в координации с норвежской государственной полицией осуществляла контроль за выполнением ограничений. Военные также продолжат контролировать всю активность в море и обмениваться информацией с другими ведомствами.

Соглашение между Норвегией и РФ по рыболовству остаётся одной из немногих ещё сохраняющихся сфер сотрудничества между двумя странами. Соглашение обеспечивает долгосрочное управление запасами трески и других морских видов в Баренцевом море, отмечается в публикации.

 

Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Норебо».

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