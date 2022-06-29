Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене
Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт Стурскуг. Об этом сообщает норвежский телеканал «NRK» со ссылкой на МИД страны.
Напомним, в апреле министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт объявила о решении закрыть для проезда российских грузовиков пункт пропуска Стурскуг.
Российское посольство в Осло 25 мая направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские посёлки на архипелаге Шпицберген.
«Заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», — сообщили в норвежском внешнеполитическом ведомстве.
Посольство России в Осло проинформировало о возможной чрезвычайной ситуации в шахтерском посёлке, находящегося в зоне экономической эксплуатации РФ на архипелаге Шпицберген предстоящей зимой, если Норвегия не откроет свою сухопутную границу в Сторскоге для двух контейнеров с семью тоннами продовольствия из Мурманска, сообщает норвежский ресурс «Barents Observer».
Продовольствие можно также доставлять напрямую из порта Мурманск. Вместо этого два контейнера были перевезены грузовым автотранспортом в порт Тромсе на севере Норвегии, откуда их собирались транспортировать на борту норвежского грузового судна на Шпицберген, сообщает издание.
Грузовая машина была остановлена в Сторскоге на сухопутном пограничном пункте досмотра на единственной дороге между двумя странами, сообщает норвежский сайт «E24».
Напомним, в соответствии с принятым ЕС пятым пакетом санкций, в конце апреля Норвегия закрыла свои морские порты и сухопутную границу для пересечения грузов из России.
По сообщению «E24», Александр Веселов, глава треста «Арктикуголь», российской государственной компании, управляющей всеми предприятиями в Баренцбурге, в письме губернатору Шпицбергена написал, что Норвегия должна снять санкционные ограничения на поставки продовольствия. Если проблемы с пересечением границы сохранятся и подготовка к зимнему сезону будет нарушена, это может вызвать «чрезвычайную гуманитарную ситуацию», отметил Александр Веселов в письме.
В Баренцбурге проживает около 400 русских и украинцев. Шпицберген находится под полным суверенитетом Норвегии, но в соответствии с договором 1925 года всем подписавшим его странам предоставляются равные права на экономическую эксплуатацию ресурсов: рыболовство, охоту и разведку полезных ископаемых.
Генеральный консул России в Баренцбурге Сергей Густшин заявил в интервью «E24», что пока недостатка в пище нет.
Запрос на возобновление поставок продовольствия направлен в МИД Норвегии.
Кроме того, сами дипломаты в настоящее время направляются на Шпицберген через сухопутную границу в Сторскоге, поскольку авиасообщение между Россией и Западной Европой прекратилось.