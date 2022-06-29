Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт Стурскуг. Об этом сообщает норвежский телеканал «NRK» со ссылкой на МИД страны.

Напомним, в апреле министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт объявила о решении закрыть для проезда российских грузовиков пункт пропуска Стурскуг.

Российское посольство в Осло 25 мая направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские посёлки на архипелаге Шпицберген.

«Заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», — сообщили в норвежском внешнеполитическом ведомстве.

Посольство России в Осло проинформировало о возможной чрезвычайной ситуации в шахтерском посёлке, находящегося в зоне экономической эксплуатации РФ на архипелаге Шпицберген предстоящей зимой, если Норвегия не откроет свою сухопутную границу в Сторскоге для двух контейнеров с семью тоннами продовольствия из Мурманска, сообщает норвежский ресурс «Barents Observer».

Продовольствие можно также доставлять напрямую из порта Мурманск. Вместо этого два контейнера были перевезены грузовым автотранспортом в порт Тромсе на севере Норвегии, откуда их собирались транспортировать на борту норвежского грузового судна на Шпицберген, сообщает издание.

Грузовая машина была остановлена в Сторскоге на сухопутном пограничном пункте досмотра на единственной дороге между двумя странами, сообщает норвежский сайт «E24».

Напомним, в соответствии с принятым ЕС пятым пакетом санкций, в конце апреля Норвегия закрыла свои морские порты и сухопутную границу для пересечения грузов из России.

По сообщению «E24», Александр Веселов, глава треста «Арктикуголь», российской государственной компании, управляющей всеми предприятиями в Баренцбурге, в письме губернатору Шпицбергена написал, что Норвегия должна снять санкционные ограничения на поставки продовольствия. Если проблемы с пересечением границы сохранятся и подготовка к зимнему сезону будет нарушена, это может вызвать «чрезвычайную гуманитарную ситуацию», отметил Александр Веселов в письме.

В Баренцбурге проживает около 400 русских и украинцев. Шпицберген находится под полным суверенитетом Норвегии, но в соответствии с договором 1925 года всем подписавшим его странам предоставляются равные права на экономическую эксплуатацию ресурсов: рыболовство, охоту и разведку полезных ископаемых.

Генеральный консул России в Баренцбурге Сергей Густшин заявил в интервью «E24», что пока недостатка в пище нет.

Запрос на возобновление поставок продовольствия направлен в МИД Норвегии.

Кроме того, сами дипломаты в настоящее время направляются на Шпицберген через сухопутную границу в Сторскоге, поскольку авиасообщение между Россией и Западной Европой прекратилось.