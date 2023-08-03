Норвегия попала в перечень недружественных государств

Правительство России включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

Как сообщает сайт кабинета министров РФ, распоряжение принято для реализации Указа Президента РФ от 23 апреля 2021 года №243 «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

В перечне, утверждаемом правительством, помимо названий стран указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений могут заключать трудовые договоры. Так, согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплён лимит в 27 человек.