Норвегия продолжит планировать с Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району проведение совместных мероприятий

В посёлке Борисоглебский Мурманской области прошла встреча представителей Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и Главного оперативного командования Вооруженных сил Королевства Норвегии, на которой обсудили вопросы пограничного сотрудничества и проведения совместных мероприятий в 2022 году.

Во вступительном слове начальник Пограничного управления генерал-лейтенант Станислав Маслов отметил важность данного диалога и поддержания личных контактов, а также очное обсуждение общих вопросов сотрудничества.

В ходе заседания глава норвежской делегации генерал Ингве Одло заявил, что Норвегия продолжит планировать проведение совместных с российскими представителями мероприятий, а также посещение порта Мурманск на корабле Береговой охраны с неофициальным визитом. В свою очередь начальник Пограничного управления подтвердил, что в 2022 году российская сторона намерена провести на своей территории все мероприятия, предусмотренные ранее достигнутыми договоренностями.

Дополнительно стороны отметили эффективность обмена информацией между Пограничным управлением и операционным центром Береговой охраны Норвегии, который осуществляется без сбоев и задержек, а также имеет большое практическое значение.

В завершение рабочего заседания руководители делегаций подвели итог, отметив, что сотрудничество Пограничного управления и Главного оперативного командования продолжает осуществляться на ранее достигнутых договорённостях. Обе стороны нацелены на развитие информационного обмена, а также поддержание конструктивного диалога.